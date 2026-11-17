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रितु राय का जन्म 2 दिसंबर 2001 को वाराणसी के रामनगर में हुआ था। नरहीं गांव निवासी पिता मनोज राय की तैनाती होमगार्ड के पद पर रामनगर में थी। रितु की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई रामनगर में हुई। इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद के एमएस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की।रितु को बचपन से ही खेलों के प्रति लगाव था। उन्होंने वाराणसी में तीन वर्षों तक अलग-अलग स्थानों पर लॉन टेनिस का अभ्यास किया। इसके बाद 2014-15 सत्र में दिल्ली की प्रतिष्ठित सिरी फोर्ट अकादमी में प्रशिक्षण लिया। यहां कोच आदित्य सचदेवा के मार्गदर्शन में उन्होंने खेल की बारीकियां सीखीं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। रितु ने खेलो इंडिया प्रतियोगिता में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 2022 की राष्ट्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। खेल में दक्षता बढ़ाने के लिए उन्होंने 2024-25 सत्र में लॉन टेनिस डिप्लोमा और इंटरनेशनल पीटीआई डिप्लोमा भी प्राप्त किया। इसके बाद अपनी योग्यता और अनुभव के दम पर उन्हें चीन के शंघाई में हेड कोच बनने का अवसर मिला।आसान नहीं था सफलता का सफररितु के लिए इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कई बार एक ही दिन में दो-दो टूर्नामेंट खेलने पड़ते थे। कड़ी धूप में एक टूर्नामेंट ढाई से तीन घंटे तक चलता था। उन्होंने न सिर्फ इन चुनौतियों का सामना किया, बल्कि प्रतियोगिताओं में जीत भी हासिल की। लगातार कड़ी मेहनत और लगन के कारण उनको सफलता मिली।चीनी भाषा सीखकर बनाया कामकाज आसानशंघाई में रहने और काम करने के अनुभव साझा करते हुए रितु ने बताया कि शुरुआत में भाषा को लेकर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने दैनिक जीवन और प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाले चीनी भाषा के कई शब्द सीख लिए हैं। अब वह अंग्रेजी और चीनी दोनों भाषाओं में संवाद कर अपना काम आसानी से कर लेती हैं। एकेडमी की ओर से उन्हें रहने के लिए फ्लैट और आने-जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी भी उपलब्ध कराई गई है।खाने से लेकर तकनीक तक ने किया प्रभावितरितु ने बताया कि चीन में खानपान को लेकर उनको कई आशंकाएं थीं। लेकिन वहां भारत की तुलना में कई तरह की सब्जियां उपलब्ध हैं। कृषि क्षेत्र में भी तकनीक का व्यापक इस्तेमाल होता है। शंघाई में आधुनिक तकनीक, गगनचुंबी इमारतें और रात में रोशनी से सजे भवनों का नजारा आकर्षित करता है। कुछ इमारतों में दसवीं मंजिल पर सड़क और परिवहन की व्यवस्था है। चीन में प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था ने भी उन्हें प्रभावित किया है।लॉन टेनिस अनुशासन, धैर्य और निरंतर संघर्ष का खेलरितु भारतीय टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी सानिया मिर्जा को अपना आदर्श मानती हैं। उनका कहना है कि लॉन टेनिस अनुशासन, धैर्य और निरंतर संघर्ष का खेल है। इसमें सफलता पाने के लिए नियमित अभ्यास और मजबूत इच्छाशक्ति जरूरी है। फिलहाल वह शंघाई में ही कोच के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहती हैं। छठ पर्व के अवसर पर दो दिन पहले दिल्ली पहुंचीं रितु करीब दो वर्ष पहले अपने पैतृक गांव नरहीं आई थीं। उनके छोटे भाई हरिओम राय हैं। पिता मनोज राय वर्तमान में गाजियाबाद में होमगार्ड विभाग में कार्यरत हैं। गांव की बेटी की यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा बन गई है।