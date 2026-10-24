Ballia News: सीएचसी सिकंदरपुर की सफाई व्यवस्था मिली बेपटरी

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निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने अस्पताल के विभिन्न विभागों, प्रसव केंद्र और वार्डों का निरीक्षण किया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. दिग्विजय सिंह से उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, संसाधनों और मरीजों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने वार्डों में नियमित साफ-सफाई, बेड की चादरों की समय पर धुलाई और अस्पताल परिसर को स्वच्छ रखने पर विशेष जोर दिया।अध्यक्ष ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की कमियों को सूचीबद्ध कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया के नाम लिखित शिकायत और प्रस्ताव तैयार करने को कहा, ताकि आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की जा सके। इस दौरान सीएचसी में डिजिटल एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने की मांग भी उठी। इससे मरीजों को जांच के लिए दूसरे अस्पतालों का चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।आंगनबाड़ी केंद्रों में एलईडी लगाने की मांगनवानगर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर बनाने का मुद्दा भी उठाया गया। केंद्रों में एलईडी लाइट लगाने की मांग की गई, ताकि बच्चों और कार्यकर्ताओं को पर्याप्त रोशनी मिल सके। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार, डिजिटल एक्सरे मशीन की उपलब्धता और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया।