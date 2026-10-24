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Ballia News: पीईटी अभ्यर्थियों के लिए प्रयागराज तक चलेगी स्पेशल ट्रेन

Sat, 24 Oct 2026 02:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:03 AM IST
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A special train will run to Prayagraj for PET candidates.
बलिया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे बलिया से प्रयागराज रामबाग के बीच अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन चलाएगा। गाड़ी संख्या 05153 बलिया-प्रयागराज रामबाग परीक्षा विशेष 24, 29 और 31 अक्तूबर को संचालित होगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 05154 प्रयागराज रामबाग-बलिया परीक्षा विशेष 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को चलेगी। इससे परीक्षा देने प्रयागराज जाने वाले अभ्यर्थियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।
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वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि बलिया से ट्रेन रात 7:30 बजे रवाना होगी। यह यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औड़िहार, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन, बनारस और ज्ञानपुर रोड होते हुए अगले दिन रात 12:40 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन प्रयागराज रामबाग से शाम 6:30 बजे रवाना होगी। ज्ञानपुर रोड, बनारस, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी, औड़िहार, गाजीपुर सिटी और यूसुफपुर होते हुए अगले दिन रात 1:15 बजे बलिया पहुंचेगी।
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