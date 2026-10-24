फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   12-year sentence in case involving the abduction of a minor from home

Ballia News: घर से नाबालिग को भगाने के मामले में 12 साल की सजा

Sat, 24 Oct 2026 02:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
12-year sentence in case involving the abduction of a minor from home
बलिया। नाबालिग को भगाने और पॉक्सो के मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 41 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन

खेजुरी थाना क्षेत्र के हरिपुर निवासी बजरंगी के खिलाफ 13 अगस्त 2021 को नाबालिग को भगाने के मामले में शिकायत मिलने पर खेजुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय भेजा गया था। मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या आठ में प्रथमकांत की अदालत ने उसे दोषी ठहराया।
विज्ञापन

न्यायालय ने पॉक्सो के मामले में 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, नाबालिग को भगाने के मामले में पांच वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, विवाह के लिए विवश करने के आशय से अपहरण के मामले में सात वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा मारपीट के मामले में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अर्थदंड नहीं जमा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed