Ballia News: 13 लाख रुपये और जेवर चोरी में आरोपी गिरफ्तार

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थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के अनुसार, बराइच गांव निवासी अनिल कुमार मिश्रा ने 22 जनवरी को भीमपुरा थाने में तहरीर देकर बताया था कि रात करीब दो बजे अज्ञात चोर पेड़ के सहारे छत पर चढ़कर घर में घुस आए। चोरों ने बक्सों और अलमारी के ताले तोड़कर 13 लाख रुपये नकद और कीमती जेवरात चुरा लिए। इस दौरान परिवार की एक महिला ने चोरी करते हुए आरोपियों को देख लिया था, लेकिन डर के कारण वह कुछ बोल नहीं सकी। चोरों के जाने के बाद उसने परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।विवेचना के दौरान पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों संजय राम उर्फ डॉक्टर, अवधेश वर्मा उर्फ डॉक्टर, चंदन राम, सूरज कुमार और शीतल कुमार उर्फ छोटू उर्फ रोमी उर्फ रोहन उर्फ रोमियो के नाम प्रकाश में आने की बात कही। इनमें चार आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि सूरज कुमार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। शुक्रवार सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ मऊ के विभिन्न थानों में पहले से सात मुकदमे दर्ज है।