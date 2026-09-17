Ballia News: हत्या के मामले में आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने वांछित आरोपी देवेन्द्र निवासी असनवार के खिलाफ पुरस्कार राशि घोषित की है। थानाध्यक्ष हितेश सिंह ने बताया कि गड़वार थाने में हत्या समेत अन्य गंभीर मामले में देवेन्द्र उपाध्याय वांछित है।उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने उसके घर और संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अब तक न्यायालय में भी आत्मसमर्पण नहीं किया है। एसपी के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है।पुलिस ने बताया कि आरोपी के संबंध में सही सूचना देने या उसकी गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।