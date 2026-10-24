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Ballia News: प्रयोगशाला सहायक संघ के अध्यक्ष बने राहुल पाठक, महामंत्री दिनेश

Sat, 24 Oct 2026 01:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:56 AM IST
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Rahul Pathak becomes president of the Laboratory Assistants' Association; Dinesh becomes general secretary.
जिला अस्पताल के संघ भवन में शपथ ग्रहण करते प्रयोगशाला सहायक संघ के नवनिर्वाचित पदा​धिकारीगण।संव
बलिया। उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला सहायक संघ, जनपदीय इकाई के द्विवार्षिक चुनाव में राहुल पाठक अध्यक्ष , दिनेश महामंत्री चुने गए।
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शुक्रवार को जिला चिकित्सालय स्थित संयुक्त कर्मचारी स्वास्थ्य परिवार कल्याण महासंघ के सभागार में चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह और योगेंद्र नाथ पांडेय की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई गई।
राहुल पाठक को अध्यक्ष, धर्मेंद्र प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिनेश कुमार यादव को मंत्री, पप्पू कुमार यादव को उपाध्यक्ष, दिनेश कुमार सिंह को संयुक्त मंत्री, अजीत कुमार पप्पू को संगठन मंत्री, शैलेश कुमार राय को कोषाध्यक्ष, शिव नारायण वर्मा को मीडिया प्रभारी और राजेश कुमार गुप्ता को संप्रेक्षक चुना गया।
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वहीं, श्याम नारायण सिंह और कृष्ण मोहन तिवारी को संरक्षक बनाया गया।इस मौके पर बीएन गिरी, मल्लय पांडेय, मनोज राय, शंभूनाथ यादव, संतोष तिवारी, सत्यदेव जी प्रसाद, प्रियंका गुप्ता, मोहम्मद इशाक, सर्वेश यादव, संतोष कुमार तिवारी (एलटी), अरुण सिंह, धनंजय, अखिलेश राय, संजीव कुमार और सुरेश प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता श्याम नारायण सिंह, जबकि संचालन अरुण कुमार सिंह ने किया।
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