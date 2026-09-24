Ballia News: गंगा और सरयू नदी पर बनेगा पीपा पुल एक लाख लोगों की राह होगी आसान

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जिले में गंगा के नौरंगा गांव के सामने पीपा का पुल लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड की तरफ से तैयार किया जाता है। वहीं खरीद-दरौली घाट पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड बनाता है। दोनों पीपा का पुल बिहार प्रांत को जोड़ता है। यूपी व बिहार को जोड़ने वाले पीपा पुल को 15 नवंबर से पहले चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। नौरंगा घाट का पीपा उस पार जिले के गांवों को जोड़ता है। जिसमें नौरंगा, चक्की समेत आधा दर्ज गांव शामिल हैं। फिलहाल गंगा पार इन गांव के लोगों के आने-जाने का एक मात्र सहारा नाव है। जिससे हर पल खतरा बना रहता है।

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बलिया। गंगा व सरयू नदी पर एक-एक घाटों पर बनने वाले पीपा पुल के निर्माण की कवायद तेज हो गई। दोनों नदियों के पानी उतरते देख लोक निर्माण विभाग पीपा पुल की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए इसी माह टेंडर की प्रक्रिया को भी पूरी हो जाएगी।