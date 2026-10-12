Ballia News: बलिया-आरा बाईपास का शिलान्यास करने सिताबदियारा आएंगे नितिन गडकरी

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समारोह को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकनायक की आकांक्षाओं और क्षेत्र के विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बलिया-आरा बाईपास को मंजूरी मिल चुकी है। इसके शिलान्यास के लिए मैं जल्द ही सिताबदियारा आऊंगा।उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ संपूर्ण क्रांति आंदोलन देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है।इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किया। आयोजित जयंती समारोह में ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार आज भी देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रासंगिक हैं।कार्यक्रम में ट्रस्ट के सचिव आलोक कुमार सिंह, जयप्रकाश साहू, नंद जी सिंह, रॉकी सिंह, प्रशांत उपाध्याय सहित क्षेत्र के अनेक गण्यमान्य लोग मौजूद रहे।उधर, सोबईबांध स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित वृंदावन मिश्र स्मृति परिसर में जेपी विचार मंच और लोकतंत्र सेनानी के संयुक्त तत्वावधान में स्मृति सभा का आयोजन किया गया।लोकतंत्र सेनानी द्विजेंद्र कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित सभा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभा में लोकतंत्र सेनानी शिवकुमार मिश्र, अजय बहादुर आदि माैजूद रहे।