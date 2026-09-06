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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   NDRF boat deployed to search for a youth who drowned in the Ganges develops a leak; water rushes in.

Ballia News: गंगा में डूबे युवक की तलाश में पहुंची एनडीआरएफ की नाव में हुआ छेद, घुसा पानी

Sun, 06 Sep 2026 02:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:04 AM IST
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NDRF boat deployed to search for a youth who drowned in the Ganges develops a leak; water rushes in.
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दुबहर (बलिया)। कोतवाली थाना क्षेत्र के परानपुर पुलिया के पास शुक्रवार को गंगा नदी में स्नान करते समय तेज बहाव की चपेट में आने से बिहार के 18 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई। शनिवार को शव की तलाश में जुटी एनडीआरएफ टीम की नाव में छेट होने से पानी भरने लगा।
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नाव में पानी भरने के बाद उसमें सवार जवान तेज धारा में बहने लगे। इस दौरान ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने साहस दिखाते हुए नदी में छलांग लगाकर एनडीआरएफ जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में काफी मशक्कत के बाद युवक का शव भी बरामद कर लिया गया।
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जानकारी के अनुसार बिहार के बक्सर जिले के चक्की थाना क्षेत्र के चक्की भोला डेरा निवासी उमाशंकर यादव का पुत्र विक्रम कुमार यादव (18) शुक्रवार को परानपुर पुलिया के पास गंगा में स्नान कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गया और देखते ही देखते नदी में समा गया। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
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घटना की सूचना मिलते ही शिवपुर दियर नंबरी पुलिस चौकी प्रभारी नीतेश कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। लापता युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया। शनिवार को एनडीआरएफ के जवान नाव से गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इसी दौरान टीम जब तेज बहाव वाले क्षेत्र में पुल की ओर पहुंची तो अचानक नाव में छेद होने से पानी भरने लगा और उसमें सवार बचावकर्मी व जवान नदी की तेज धारा में बहने लगे।


स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परानपुर के ग्राम प्रधान अनिल यादव और आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल नदी में कूद पड़े। ग्रामीणों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एनडीआरएफ के जवानों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद एनडीआरएफ टीम ने दोबारा सर्च अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद गंगा से विक्रम कुमार यादव का शव बरामद कर लिया गया। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जवानों को सुरक्षित बचाने में ग्रामीणों की भूमिका की क्षेत्र में सराहना हो रही है।

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