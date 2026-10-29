यूपी: हादसे में मां-बेटे की ऑन द स्पॉट मौत, 16 घंटे बाद तीसरे की भी निकली जान; 5 दिन पहले खरीदी थी स्कॉर्पियो

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के नरही गांव निवासी क्षमा उपाध्याय (55) और उनके बेटे अनमोल (28) के रूप में हुई है। वहीं, मृतका के भाई व वाराणसी के शिवपुर निवासी रत्नेश मिश्रा (40) के अलावा बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरखरा निवासी मनोज चौबे (42) और मिर्जापुर जिले के चुनार निवासी स्कॉर्पियो चालक रमेश वर्मा घायल हो गए। तीनों को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया।



उधर, सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरखरा गांव निवासी लल्लन चौबे ने बताया कि हादसे में घायल उनके भतीजे मनोज चौबे की बृहस्पतिवार को वाराणसी में उपचार के दौरान मौत हो गई। जंगीपुर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में थी। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी डिवाइडर तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।