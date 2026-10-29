यूपी: 46 करोड़ से बनेगा 10 किमी का रिंग बंधा, नदियों की कटान से अब निजात; चुनाव बहिष्कार की मिल चुकी चेतावनी

वशिष्ठ नगर व गोपालनगर की बस्तियां नदी से महज 10 मीटर दूर

बैरिया तहसील क्षेत्र में सरयू नदी के कारण कटान हो रही है। वशिष्ठ नगर और गोपालनगर के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। कटान की स्थिति का जायजा लेने न्यायिक उपजिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार यादव और नायब तहसीलदार उदयराज रत्ना मौके पर पहुंचे।



ग्रामीणों के अनुसार महज पांच-पांच मिनट के अंतराल पर भूमि का बड़ा हिस्सा नदी में गिर रहा था। अधिकारियों ने कटान स्थल का निरीक्षण किया तो पता चला कि वशिष्ठ नगर और गोपालनगर की बस्तियां नदी के कटान वाले हिस्से से महज 10 से 15 मीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में नदी का कटान जारी रहने से ग्रामीणों के आशियानों पर खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से अपने घरों और बस्तियों को बचाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की गुहार लगाई।



न्यायिक उपजिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार यादव ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि कटान की स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर बाढ़ विभाग और उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। ग्रामीणों सुनील यादव, पूर्व प्रधान प्रदीप यादव और प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन यादव सहित अन्य लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार कटान हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और बाढ़ विभाग से मांग की है कि कटान रोकने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय किए जाएं।