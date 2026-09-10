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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   More than 200 poles and 150 km of cables will be replaced at a cost of 31 crore.

Ballia News: 31 करोड़ रुपये से 200 से ज्यादा खंभे और 150 किमी के केबल बदले जाएंगे

Thu, 10 Sep 2026 01:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:01 AM IST
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More than 200 poles and 150 km of cables will be replaced at a cost of 31 crore.
नगर में लटकते जर्जर विद्युत तार। संवाद
बलिया। शासन ने वर्ष 2026-27 के बिजनेस प्लान के तहत जिले के लिए 31.10 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इस धनराशि से जर्जर तार और पोल बदलने के साथ ही ट्रांसफाॅर्मरों की क्षमता बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है।
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नए बिजनेस प्लान में बलिया नगर, रसड़ा, बांसडीह, बैरिया और सिकंदरपुर क्षेत्र में सबसे अधिक काम प्रस्तावित है। 200 से ज्यादा जर्जर खंभे बदले जाएंगे, जबकि करीब 150 किलोमीटर एबी केबल बिछाया जाएगा। इसके अलावा 80 नए ट्रांसफाॅर्मर लगाए जाएंगे और 120 ट्रांसफाॅर्मरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
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विभाग का दावा है कि इससे आंधी में तार टूटने, ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या में कमी आएगी। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में फिलहाल करीब 30 प्रतिशत लाइन लॉस है। कटहल नाला, गड़वार और मनियर सहित कई क्षेत्रों में पुराने तारों के कारण आपूर्ति प्रभावित होती है। एबी केबल लगने से बिजली चोरी पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है। संवाद
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