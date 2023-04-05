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Ballia News: विधायक रिजवी ने 69 हजार शिक्षक भर्ती पर सरकार को घेरा

Sat, 17 Oct 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:13 AM IST
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MLA Rizvi cornered the government over the 69,000-teacher recruitment
सिकंदरपुर। समाजवादी पार्टी ने बृहस्पतिवार रात पुर ग्रामसभा के आलम के टोला में पीडीए जनचौपाल आयोजित की। क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पीडीए समाज के अधिकारों और आरक्षण पर चोट कर रही है। विधायक ने 69 हजार शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में करीब 19 हजार पीडीए अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। रिजवी ने सरकार पर आम जनता की समस्याओं से सरोकार न रखने और कर बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति होने की बात भी कही। विधायक ने लोगों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। जनचौपाल को कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। चौपाल को अनंत मिश्रा, भीष्म यादव, वीर बहादुर वर्मा, अतुलेश और सूरज ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता सेवानिवृत्त अध्यापक चंद्रमा यादव व संचालन देव नाथ यादव ने किया।
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