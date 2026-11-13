Ballia News: यूपी-बिहार सीमा पर नौ घंटे महाजाम, 42 किमी तक फंसे रहे 1400 से ज्यादा वाहन

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जाम में एंबुलेंस, बसें और निजी वाहन फंसे रहे। महिलाओं, बच्चों और छठ पर घर लौट रहे यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। उधर, शहर में बहादुरपुर पुलिया और चौक क्षेत्र में भी जाम से लोग हलकान रहे।भरौली गोलंबर के पास जिला खनन अधिकारी की जांच के दौरान ट्रक चालकों ने 10 से अधिक ट्रक और डंपर सड़क पर बेतरतीब खड़े कर दिए और गायब हो गए। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिसकर्मी रातभर चालकों की तलाश और जाम खुलवाने में जुटे रहे। रात में दुकानें बंद होने के कारण जाम में फंसे यात्रियों को पानी और खाने तक के लिए परेशान होना पड़ा। कई यात्रियों को बक्सर रेलवे स्टेशन तक पैदल जाना पड़ा, इसके बावजूद उनकी ट्रेन छूट गई। स्कूली बच्चे भी समय से विद्यालय नहीं पहुंच सके।गाजीपुर के मुहम्मदाबाद निवासी बस चालक नौशाद खान और भांवरकोल के साधू यादव ने बताया कि जाम के कारण बसें भरौली गोलंबर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बसों के संचालन में पांच घंटे तक की देरी हुई। बलिया-बक्सर मार्ग के निजी बस कंडक्टर शिवजी यादव ने बताया कि वह चार घंटे से जाम में फंसे हैं। बस्ती निवासी ट्रक चालक अखिलेश शर्मा ने बताया कि बक्सर से भरौली पहुंचने में चार घंटे लग गए।भरौली निवासी अंजनी राय ने सुझाव दिया कि सीमा से 20 से 25 किलोमीटर दूर वाहनों की जांच करनी चाहिए, ताकि बॉर्डर पर जाम न लगे। सोहांव निवासी भृगुनाथ केशरी ने बताया कि सुबह चार बजे से लगा जाम सोहांव तक पहुंच गया था। नरहीं निवासी पूर्वांचल गुप्ता के अनुसार, बिहार से सब्जी लेकर लौटने में पांच घंटे लग गए। पुलिस की मशक्कत के बाद बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे आवागमन सामान्य हो सका।तीन घंटे जाम रहा बहादुरपुर पुलिया- बलिया / नरहीं। शहर के बहादुरपुर पुलिया पर बृहस्पतिवार की दोपहर बाद सीमेंट की बोरियों से लदी ओवरलोड ट्रॉली का पिछला चक्का पंचर होने से जाम लग गया। ट्रॉली सड़क पर खड़ी होने के बाद आगे निकलने की जल्दबाजी में बाइक और कार सवारों ने दोनों तरफ से रास्ता घेर लिया। इससे जाम और गंभीर हो गया। महज 500 मीटर की दूरी तय करने में वाहन चालकों को करीब एक घंटे का समय लगा। जाम हनुमानगंज से कुंवर सिंह चौराहे तक पहुंच गया। गली से निकलने की कोशिश में बाइक और ई-रिक्शा सवारों ने वहां भी भीड़ बढ़ा दी। इस दौरान 13 से अधिक स्कूली बसें फंस गईं। बच्चों की परेशानी को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को जाम की सूचना भेजी। कुछ स्कूलों की शिक्षिकाएं बस से उतरकर पैदल आगे गईं और ऑटो से घर पहुंचीं। सूचना पर यातायात और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को व्यवस्थित कराया। करीब तीन घंटे बाद आवागमन सामान्य हो सका। संवादनो-एंट्री में घुस गए ई-रिक्शे, लगा जाम-बलिया। बृहस्पतिवार को छठ पर्व की खरीदारी के लिए शहर के चौक क्षेत्र में भीड़ बढ़ने से यातायात प्रभावित रहा। रेलवे स्टेशन के सामने चित्तू पांडेय चौराहे से मालगोदाम तक वाहनों की कतार लग गई। नो-एंट्री के बावजूद ई-रिक्शा के चौक क्षेत्र में प्रवेश करने से जाम की स्थिति बनी। हालांकि यातायात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जल्द ही आवागमन सामान्य करा दिया। जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के सामने भी बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े कर सवारियां बैठाने और उतारने से जाम लगता रहा। संवादवर्जनयूपी-बिहार सीमा पर वाहनों की जांच के दौरान कई चालक सड़क पर वाहन खड़े कर कई सो गए थे, कई चालक कहीं चले गए थे। इससे जाम लगा। पुलिस ने मशक्कत कर देर रात जाम समाप्त करायाा। बहादुरपुर पुलिया पर सीमेंट लदी ट्रॉली का पहिया पंक्चर होने से जाम लगा था। यहां यातायात पुलिस ने जाम खुलवाया। छठ की खरीदारी देखते हुए शहर के चौक क्षेत्र में तीन और चारपहिया वाहनों की नोएंट्री की गईहै। सभी जाम पॉइंट पुलिस तैनात है।-संजय वर्मा, एएसपी दक्षिणी, नोडल यातायातजाम वाले स्थानों पर यातायात पुलिस की तैनाती की गई है। वाहनों का दबाव बढ़ने पर तत्काल यातायात सुचारु कराया जा रहा है। सड़क पर वाहन खड़ा करने और नो-इंट्री में प्रवेश करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं।-अनवर अली, ट्रैफिक प्रभारी