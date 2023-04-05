Ballia News: बेल्थरारोड तहसील गेट के पास शराब कारोबारी पर चाकू से हमला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:33 AM IST
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बलिया। उभांव थाना क्षेत्र में बेल्थरारोड तहसील गेट के पास बुधवार को शराब कारोबारी एवं प्रॉपर्टी डीलर भानु प्रताप सिंह पर बदमशों ने चाकू, हथौड़े से जानलेवा हमला किया।
घायल बंटी सिंह को तत्काल सीयर सीएचसी ले जाया गया, जहां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि वह सरकारी शराब का कारोबार करने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं।
इसी वजह से कुछ लोग उन्हें लगातार धमकाकर रंगदारी की मांग की कर रहे। इससे पहले भी उन्हें तीन बार निशाना बनाया जा चुका है। घायल ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने कहा कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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घायल बंटी सिंह को तत्काल सीयर सीएचसी ले जाया गया, जहां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि वह सरकारी शराब का कारोबार करने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं।
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इसी वजह से कुछ लोग उन्हें लगातार धमकाकर रंगदारी की मांग की कर रहे। इससे पहले भी उन्हें तीन बार निशाना बनाया जा चुका है। घायल ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने कहा कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद