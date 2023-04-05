Ballia News: बेल्थरारोड तहसील गेट के पास शराब कारोबारी पर चाकू से हमला

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घायल बंटी सिंह को तत्काल सीयर सीएचसी ले जाया गया, जहां जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भानु प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि वह सरकारी शराब का कारोबार करने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं।इसी वजह से कुछ लोग उन्हें लगातार धमकाकर रंगदारी की मांग की कर रहे। इससे पहले भी उन्हें तीन बार निशाना बनाया जा चुका है। घायल ने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।थाना प्रभारी दिनेश पाठक ने कहा कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद