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Ballia News: बंद मकान का ताला तोड़कर गहने-नकदी चोरी

Sat, 24 Oct 2026 01:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:57 AM IST
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Jewelry and cash stolen after breaking the lock of a locked house
बांसडीह कस्बा के वार्ड नंबर 11 ​स्थित बंद मकान में हुई चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान। जागरुक पाठ
बांसडीह/घोघा। बांसडीह के वार्ड नंबर-11 में दो मंजिला मकान का ताला तोड़कर चारों ने आभूषण और 50 हजार रुपये चुरा लिए। मकान मालिक सुरेश पांडेय बुधवार सुबह परिवार के साथ वाराणसी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने गए थे। बृहस्पतिवार की शाम लौटने पर मकान का ताला टूटा और दरवाजा खुला मिला। अंदर जाने पर अलमारी समेत घर का सामान बिखरा पड़ा था। छानबीन करने पर नकदी और आभूषण गायब थे। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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