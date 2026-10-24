Ballia News: बंद मकान का ताला तोड़कर गहने-नकदी चोरी

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बांसडीह/घोघा। बांसडीह के वार्ड नंबर-11 में दो मंजिला मकान का ताला तोड़कर चारों ने आभूषण और 50 हजार रुपये चुरा लिए। मकान मालिक सुरेश पांडेय बुधवार सुबह परिवार के साथ वाराणसी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने गए थे। बृहस्पतिवार की शाम लौटने पर मकान का ताला टूटा और दरवाजा खुला मिला। अंदर जाने पर अलमारी समेत घर का सामान बिखरा पड़ा था। छानबीन करने पर नकदी और आभूषण गायब थे। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। मामले की जांच की जा रही है।