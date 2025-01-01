Ballia News: योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो श्रम विभाग में करेंगे तालाबंदी

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जिलाध्यक्ष नथुनी वर्मा ने कहा कि मजदूरों को पंजीकरण और नवीनीकरण में परेशानी हो रही है। कई आवेदन लंबित हैं और पात्र मजदूर योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने लंबित मामलों का निस्तारण कराने की मांग की।संगठन के पदाधिकारियों ने बंद योजनाएं बहाल करने, लंबित भुगतान कराने, निरस्त पंजीकरण बहाल करने और प्रक्रिया सरल करने की मांग उठाई।साथ ही योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर दलाली और धन उगाही पर रोक लगाने की मांग की। खेत मजदूर यूनियन के जिला मंत्री शिवनाथ गोंड समेत अन्य संगठनों ने धरने का समर्थन किया। चेतावनी दी गई कि छह से आठ अक्तूबर के धरने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन व्यापक किया जाएगा। श्रम विभाग में तालाबंदी की जाएगी। संवाद