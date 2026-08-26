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बलिया में किशोरी का हाईवोल्टेज ड्रामा: प्रेमी को बुलाने की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ी, पुलिस उतारने में जुटी

Wed, 26 Aug 2026 03:04 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 26 Aug 2026 03:04 PM IST
सार

बलिया में एक किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस के समझाने पर भी नहीं उतरी। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। 

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High-voltage drama by teenage girl in Ballia Climbs mobile tower insisting her boyfriend be called
टावर पर चढ़ी किशोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बलिया जिले में टावर पर चढ़कर अपनी बात मनवाने के मामले कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार सुबह रेवती कस्बे में थाना के पास स्थित एक मोबाइल टावर पर किशोरी चढ़ गई। जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई।

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सूचना पर थानाध्यक्ष अनिल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किशोरी को समझाकर नीचे उतरने के लिए मनाने लगे। किशोरी ने अपने प्रेमी को मौके पर बुलाने के बाद ही टावर से नीचे उतरने की बात कही। इसके बाद पुलिस उसके प्रेमी की तलाश में जुट गई।
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थानाध्यक्ष ने बताया कि किशोरी का प्रेमी अपने ननिहाल गया हुआ है। पुलिस टीम उसके ननिहाल से उसे बुलाने का प्रयास कर रही है, ताकि किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। इस दौरान टावर के नीचे भारी भीड़ जमा रही। पुलिस लोगों को मौके से हटाने के साथ किशोरी को लगातार समझाने में जुटी रही।
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टावर पर किशोरी के चढ़ने से आसपास के लोगों में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस मामले में किशोरी को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटी हुई है।

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