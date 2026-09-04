Ballia News: चमक व गरज के साथ रात को हुई झमाझम बारिश

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हालांकि बृहस्पतिवार को मौसम पूरी तरह साफ हो गया, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया था।बुधवार रात 10 बजे के बाद तेज हवाएं चलने लगीं और उसके आधा घंटा तक झमाझम बारिश हुई। शहर के लोनिवि (लोक निर्माण विभाग) डाकबंगला, कलेक्ट्रेट ऑफिस, टाउन हॉल, आवास विकास कॉलोनी, टैगोर नगर, रामदही पुरम, काजीपुरा और सतनी सराय आदि मोहल्लों में घंटों जलभराव रहा। बारिश थमने के बाद सुबह तक अधिकांश सड़कों और मोहल्लों से पानी निकल गया, लेकिन कीचड़ के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई।बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा था।पूर: बारिश थमने के बाद बढ़ी उमस, विद्युत आपूर्ति रही प्रभावितपूर । क्षेत्र में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बाद बृहस्पतिवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा। बुधवार की रात हुई बारिश के दौरान कई घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। किसानों का कहना है कि अब तक हुई बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद रही है। इसके अलावा, जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण कुछ जगहों पर जलभराव बना हुआ है। संवाद