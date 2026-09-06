Ballia News: विवाद में 7 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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बांसडीह। खुटहां हालपुर गांव में 3 मार्च को जमीन की नींव खोदाई को लेकर विवाद और मारपीट हुई। लालती देवी अपनी निजी जमीन पर काम करवा रही थीं। इसी दौरान राजकुमार वर्मा, रीना देवी, हरिहर वर्मा, राम विलास वर्मा, चिन्ता देवी, संदीप वर्मा और रनवीर वर्मा ने पुरानी रंजिश के तहत हमला कर काम रुकवा दिया। विरोध करने पर आरोपितों ने ईंट-पत्थर चलाए और लालती देवी को दौड़ाया। जब वह घर में घुसीं, तो आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों, लात और घूंसे से उनकी पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनका सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और निर्माण की ईंटें व सरिया लूट लीं। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 7 नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी।