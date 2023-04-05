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Ballia News: मऊ की चार महिलाएं चोरी के आरोप में गिरफ्तार, दो मंगलसूत्र बरामद

Wed, 11 Nov 2026 01:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:08 AM IST
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Four women from Mau arrested for theft, two mangalsutras recovered
गड़वार (बलिया)। स्थानीय थाना पुलिस ने चोरी के दो मामलों का खुलासा करते हुए मऊ निवासी चार वांछित महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पीली धातु के दो मंगलसूत्र बरामद हुए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय चालान कर दिया।
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थानाध्यक्ष हितेश कुमार ने बताया कि मंगलसूत्र चोरी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने जंगली बाबा इंटर कॉलेज गड़वार के समीप घेराबंदी कर रविवार सुबह चारों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया।
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उनकी पहचान मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी सीमा प्रियंका, राजमति, पुष्पा देवी और पिंकी देवी के रूप में हुई है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक ओमप्रकाश यादव, महिला कांस्टेबल सुचि पाल, लक्ष्मी गुप्ता और प्रेयशी वर्मा शामिल रहीं।
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