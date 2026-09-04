Ballia News: सरयू के बढ़ते पानी से गोपालनगर-टांड़ी के 200 घरों में घुसा बाढ़ का पानी

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बाढ़ की चपेट में राजेश यादव, शैलेश यादव, सुरेंद्र यादव, राजपति यादव, माधव यादव, भरत यादव, रामनाथ यादव, देवनाथ यादव और लालपति यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों के घर आ गए हैं।गोपालनगर-टांडी में मोबाइल टावर के सामने बसे दर्जनों परिवार भी बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां गणेश यादव, मुखराम यादव, शिवजी यादव, महेश यादव और रामनरेश यादव समेत लगभग सभी परिवारों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। कई परिवारों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।बाढ़ पीड़ितों ने क्षेत्रीय लेखपाल पर मौके पर नहीं पहुंचने और उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार तहसील प्रशासन की ओर से एक छोटी नाव उपलब्ध कराई गई है।