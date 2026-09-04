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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Floodwaters from the rising Saryu River have entered 200 homes in Gopalnagar-Tandi.

Ballia News: सरयू के बढ़ते पानी से गोपालनगर-टांड़ी के 200 घरों में घुसा बाढ़ का पानी

Fri, 04 Sep 2026 12:56 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:56 AM IST
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Floodwaters from the rising Saryu River have entered 200 homes in Gopalnagar-Tandi.
गोपालनगर टाड़ी गांव में लोगों के घरों में घुसा सरयू नदी के बाढ़ का पानी। संवाद
बैरिया। उत्तरी दियरांचल क्षेत्र में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गोपालनगर-टांडी में 200 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कटान पीड़ित गोपालनगर जूनियर हाईस्कूल के पास शरण लिए हुए हैं।
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बाढ़ की चपेट में राजेश यादव, शैलेश यादव, सुरेंद्र यादव, राजपति यादव, माधव यादव, भरत यादव, रामनाथ यादव, देवनाथ यादव और लालपति यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों के घर आ गए हैं।
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गोपालनगर-टांडी में मोबाइल टावर के सामने बसे दर्जनों परिवार भी बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां गणेश यादव, मुखराम यादव, शिवजी यादव, महेश यादव और रामनरेश यादव समेत लगभग सभी परिवारों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। कई परिवारों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
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बाढ़ पीड़ितों ने क्षेत्रीय लेखपाल पर मौके पर नहीं पहुंचने और उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार तहसील प्रशासन की ओर से एक छोटी नाव उपलब्ध कराई गई है।
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