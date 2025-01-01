Ballia News: दीपावली पर 2.50 करोड़ रुपये से ज्यादा के जलाए गए पटाखे

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अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद गांधी ने बताया कि करीब 2.5 करोड़ से अधिक का पटाखा बिका है। इस बार पटाखा का कारोबार अच्छा हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने बताया कि शहर के पॉलीटेक्निक कॉलेज के मैदान में 101 दुकानें आवंटित की गई थी। व्यापारियों के अनुसार करीब 80 लाख का कारोबार हुआ है।दिवाली पर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने पुलिस लाइन में बच्चों के साथ दिवाली मनाई।आतिशबाजी के बाद सड़कों पर बिखरा कचराशहर के अंदर देर रात तक चली आतिशबाजी के बाद नगर से लेकर गांवों तक सड़कों और गलियों में पटाखों के अवशेष बिखरे नजर आए। जगह-जगह जले हुए कागज और फुस्स पटाखों का ढेर लगा रहा। सोमवार सुबह से ही सफाईकर्मियों की टीमों ने मोर्चा संभाला। झाड़ू लगाकर कचरा एकत्र किया गया और उसे निर्धारित स्थान पर पहुंचाकर निस्तारित कराया गया। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अहमद नदीम ने बताया कि दिवाली के बाद सड़कों पर प्रतिदिन की उपेक्षा ज्यादा कूड़ा पड़ा रहा।