Ballia News: छठ पर बलिया स्टेशन पर बढ़ेंगे टिकट काउंटर

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प्लेटफार्मों पर सीसीटीवी से निगरानी, फुट ओवरब्रिज पर भीड़ रोकने और पर्याप्त संख्या में आरपीएफ जवानों की तैनाती के निर्देश भी दिए। उन्होंने यात्री सुविधाओं, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। यह जानकारी वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने दी।डीआरएम ने छठ पूजा के मद्देनजर बनाए गए यात्री आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगाने तथा जरूरी सूचनाओं के प्रसारण के लिए बैनर-पोस्टर लगाने के निर्देश दिए।इसके बाद उन्होंने यात्रियों की भीड़ पर नजर रखने के लिए 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बचे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने को कहा। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक संजय सिंह, आरपीएफ प्रभारी गिरजेश प्रजापति सहित अन्य मौजूद रहे।