Ballia News: पट्टा कराने के नाम पर 90 हजार घूस लेने का आरोप, लेखपाल पर प्राथमिकी

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मनीराज ने लेखपाल पर बंजर भूमि का पट्टा कराने के नाम पर करीब 90 हजार रुपये घूस लेने और बाद में रकम वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाया है। मनीराज के अनुसार वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और गांव में बंजर भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। आरोप है कि तत्कालीन लेखपाल राम सिंगार सिंह ने उनसे कहा था कि एक लाख रुपये खर्च करने पर बंजर भूमि का पट्टा उनके नाम करा दिया जाएगा।लेखपाल की बात पर विश्वास करते हुए मनीराज ने चार बार में करीब 90 हजार रुपये दे दिए। आरोप है कि रुपये देने के बाद मनीराज लगातार पट्टा कराने के लिए लेखपाल से संपर्क करते रहे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी भूमि का पट्टा उनके नाम नहीं किया गया। जनवरी 2026 में मनीराज परिजनों के साथ लेखपाल से मिले और पट्टा कराने अथवा रुपये वापस करने की मांग की। आरोप है कि इस पर लेखपाल ने धमकी देते हुए कहा कि न तो जमीन का पट्टा होगा और न ही रुपये वापस किए जाएंगे।मनीराज का यह भी आरोप है कि लेखपाल ने उच्च अधिकारियों से मिलकर उनका मकान गिरवाने की धमकी दी। मामले में पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर भीमपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।एसओ रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।