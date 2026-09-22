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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Deaf-mute teenage girl goes missing from child care center; she had been found two days ago.

Ballia News: चाइल्ड केयर सेंटर से मूक-बधिर किशोरी लापता, दो दिन पहले मिली थी

Tue, 22 Sep 2026 01:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:24 AM IST
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Deaf-mute teenage girl goes missing from child care center; she had been found two days ago.
बलिया। जिला अस्पताल परिसर के कालरा वार्ड में संचालित चाइल्ड लाइन केयर सेंटर से मूक-बधिर 16 साल की किशोरी लापता हो गई। किशोरी के लापता होने की जानकारी सोमवार को उसके पिता के सेंटर पहुंचने पर हुई।
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इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर बेटी की खोज कराने और पूरे मामले की जांच कराने की गुहार लगाई। एसपी ने प्रकरण की जांच सीओ सिटी सतीश कुमार शर्मा को सौंपी है। उधर, बैरिया थाना क्षेत्र के सुरेमनपुर के आसपास शुक्रवार रात करीब 11 बजे पुलिस को एक मूक-बधिर किशोरी के मौजूद होने की सूचना मिली थी। डायल 112 पुलिस उसे थाने ले गई। सुनने और बोलने में असमर्थ होने के कारण शनिवार को उसे जिला अस्पताल परिसर स्थित चाइल्ड लाइन केयर सेंटर में दाखिल कराया गया था। लेकिन वह रविवार की रात में लापता हो गई।
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बताया जा रहा है कि रविवार रात किशोरी किसी तरह सेंटर से निकल गई। सोमवार को वैशाली बिहार के गोरौल थाना क्षेत्र के रामदासपुर सोंधो निवासी उसके पिता प्रमेश्वर महतो चाइल्ड लाइन कंट्रोल की सूचना पर कुछ लोगों के साथ बेटी की तलाश करते हुए सेंटर पहुंचे। वहां कर्मचारियों की ओर से उन्हें बताया गया कि किशोरी बाथरूम की खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। परिजनों को शंका होने पर पिता ने एसपी से मुलाकात कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने डीएम को भी घटना से अवगत कराया है।
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जिला अस्पताल के कालरा वार्ड में संचालित चाइल्ड लाइन केयर सेंटर में रखी गयी एक किशोरी लापता हो गई है। फिलहाल किशोरी की खोजबीन की जा रही है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्सायन, जिला प्रोबेशन अधिकारी।
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