Ballia News: 25 सितंबर को किसान करेंगे बलिया में धरना-प्रदर्शन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:02 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:02 AM IST
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इंदरपुर। भारतीय किसान संघ के लखनऊ में हुए प्रदेश अधिवेशन में लिए गए निर्णय के क्रम में नगरा विकासखंड इकाई की बैठक आत्मानन्द सिंह की अध्यक्षता में पुस्तकालय भवन नगरा के सभागार में हुई। प्रांत महामंत्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि 25 सितंबर को जनपद मुख्यालय पर होने वाले धरना प्रदर्शन में सभी विकास खंडों में बैठक की योजना है। जिला मंत्री राजीव कुमार सिंह ने बताया कि किसानों की समस्याओं के लिए 25 सितंबर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सहकारी चीनी मिल, माधोपुर रसड़ा को संचालित कराना, अहिरौला रजबाहा से पानी टेल तक पानी पहुंचाने, पराग डेयरी बलिया का पुनः संचालन कराना आदि मांगें रखी जाएंगी। प्रांत मंत्री अश्विनी कुमार सिंह व जिला जैविक प्रमुख रविन्द्र यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। रमायण यादव, संजय पटेल, रामानन्द यादव, गोपाल सिंह, सुरेश पाण्डेय आदि मौजूद रहे। संचालन दुर्गेश राजभर ने किया।
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