एनकाउंटर में बदमाश घायल: गहने साफ करने के बहाने महिलाओं को बनाते थे निशाना, पैर में लगी गोली; गिरफ्तार

सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख एक आरोपित ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अरविन्द सोनी (42) निवासी वार्ड नंबर 12 पंचवीर, थाना साहेबपुर कमाल, जिला बेगूसराय, बिहार के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे पुलिस ने तत्काल सीएचसी नगरा पहुंचाया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई। वहीं मौके से उसके साथी पंकज सोनी (19) को गिरफ्तार कर लिया गया।



पूछताछ में पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपितों ने 21 और 24 अगस्त को गांवों में घूमकर महिलाओं के गहने और पुराने पीतल के बर्तन साफ करने का झांसा दिया था। इसी दौरान महिलाओं के आभूषण चोरी किए गए।



पुलिस ने आरोपितों के पास से .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, पीली धातु के तीन आभूषण, 15,600 रुपये नकद और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।