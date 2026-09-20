Ballia News: करंट से मौत के बाद भी नहीं मिला मुआवजा लेखपाल और कानूनगो पर कार्रवाई के निर्देश

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बांसडीह के ग्राम सूर्यपुरा निवासी ममता ने बताया कि पति मिठाई लाल की करंट से मौत हो गई थी। इसके बावजूद उन्हें अब तक आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने पूर्व में लगाई गई रिपोर्ट की जांच कराने के निर्देश दिए।उन्होंने पूर्व लेखपाल और वर्तमान लेखपाल की भूमिका की जांच कर कार्रवाई के लिए एसडीएम को निर्देशित किया। कानूनगो को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा।बांसडीह निवासी त्रिलोकी प्रसाद ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ध्रुव तिवारी उनकी निजी भूमि से रास्ता निकालने और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। डीएम ने संबंधित लेखपाल और कानूनगो को मौके पर पहुंचकर जांच करने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।सलोनी पांडेय ने शिकायत की कि उनके पट्टेदार की ओर से उन्हें उनके हिस्से की भूमि नहीं दी जा रही है। डीएम ने खतौनी के आधार पर संबंधित पक्ष को उसके हिस्से की भूमि पर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांच कर समस्या का समाधान करने को कहा।