Ballia News: सीता-राम विवाह में मंगलगीत गूंजे

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कहीं धनुष भंग और सीता-राम विवाह पर जयकारे गूंजे, तो कहीं राम वनगमन और केवट संवाद ने दर्शकों की आंखें नम कर दीं। रसड़ा में शबरी मिलन, बाली वध, हनुमान मिलन, अक्षय कुमार वध और लंका दहन की लीला आकर्षण का केंद्र रही।बेल्थरारोड : श्री रामलीला समिति की ओर से बिचला पोखरा स्थित मंच पर धनुष भंग और परशुराम-लक्ष्मण संवाद का मंचन हुआ। श्रीराम के धनुष तोड़ने के बाद सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई। परशुराम-लक्ष्मण संवाद के बाद परशुराम श्रीराम की स्तुति कर वन को प्रस्थान कर गए।समिति अध्यक्ष राजेश वर्मा के निर्देशन में आयोजित लीला में विपिन बिहारी पांडेय, दयानंद वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।नगरा : सार्वजनिक रामलीला समिति की ओर से शुक्रवार की रात परशुराम-लक्ष्मण संवाद और सीताराम विवाह का मंचन हुआ। श्रीराम-सीता सहित चारों भाइयों का विवाह संपन्न होने पर पंडाल जयकारों से गूंज उठा।मिथिला के पारंपरिक विवाह गीतों और संगीतमय झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। शुभारंभ राकेश सिंह, संतोष सिंह और कामेश्वर सिंह ने आरती-पूजन कर किया।विशुनपुरा : रामलीला के तीसरे दिन ताड़का वध, धनुष यज्ञ और सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पर श्रीराम ने शिव धनुष तोड़ा और सीता ने उन्हें वरमाला पहनाई।धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोधित होकर पहुंचने तथा लक्ष्मण से संवाद के प्रसंग ने दर्शकों को आकर्षित किया।भीमपुरा : बरौली की ऐतिहासिक रामलीला के सातवें दिन बृजेश सिंह के निर्देशन में राम वनगमन और केवट संवाद का मंचन हुआ। कैकेयी के वरदान मांगने पर श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। नदी पार कराने से पहले केवट ने श्रीराम के पैर धोए। वनगमन के करुण प्रसंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया।रसड़ा : छोटी काशी की ऐतिहासिक रामलीला के आठवें दिन शबरी मिलन, बाली वध, हनुमान मिलन, अक्षय कुमार वध और लंका दहन का मंचन हुआ।अशोक वाटिका उजाड़ने पर रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने हनुमान से युद्ध किया, जिसमें वह मारा गया। बाद में हनुमान की पूंछ में आग लगाने पर उन्होंने लंका जला दी। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। मंचन में पंडित मनोज पांडेय उर्फ टुन्ना बाबा, जितेंद्र पांडेय आदि का सहयोग रहा।