Ballia News: छठ से पहले बदलेगी बरैया पोखरे की सूरत, सुंदरीकरण कार्य में आई तेजी

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निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने संबंधित ठेकेदार को छठ महापर्व से पहले सभी कार्य हर हाल में पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। ठेकेदार ने निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने का भरोसा दिलाया।अध्यक्ष ने कहा कि छठ महापर्व आस्था और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस दौरान बड़ी संख्या में व्रती और श्रद्धालु बरैया पोखरे पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। ऐसे में घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पंचायत की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि सुंदरीकरण के साथ साफ-सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कराया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में किसी तरह की परेशानी न हो।