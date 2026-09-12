बाढ़ के बाद अब कटान का कहर: दो आशियाने सरयू में समाए, बलिया के इस गांव में आधा दर्जन मकान मुहाने पर; परेशानी

सरयू के बाढ़ के पानी से वशिष्ठ नगर, देवपुर, मानगढ़, गोपाल नगर, गोपाल नगर टाड़ी, शिवाल मठिया, बकुलहा, टोला फते राय और चांद दियर की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। कई गांवों में अब भी घरों में पानी भरा है, जबकि संपर्क मार्ग जलमग्न होने से आवागमन प्रभावित है। ग्रामीणों के सामने भोजन के साथ मवेशियों के चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और साफ-सफाई को लेकर भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।



बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए शौचालय की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। पीड़ितों ने बताया कि अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी के बीच खुले में शौच की मजबूरी से महिलाओं को लज्जाजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत, पेयजल, चारे और स्वच्छता की तत्काल व्यवस्था कराने की मांग की है।