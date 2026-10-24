Ballia News: एमएलसी चुनाव को लेकर अलर्ट रहा प्रशासन

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जिले में 20 मतदेय केंद्रों के अंतर्गत बनाए गए 54 बूथों पर मतदान के दौरान प्रशासन की पैनी नजर रही। जिलाधिकारी ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया।निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय गड़वार, प्राथमिक विद्यालय नगरा, उच्च माध्यमिक विद्यालय सीयर, कंपोजिट विद्यालय सिकंदरपुर, उच्च माध्यमिक विद्यालय रसड़ा, कंपोजिट विद्यालय चिलकहर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्दी तथा कंपोजिट उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मतदान की स्थिति की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की समीक्षा की।जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी मतदेय स्थलों पर मतदान प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो भ्रमण कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन की ओर से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की गई।