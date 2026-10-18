Ballia News: सोने की चेन हड़पने और महिला को दुकान में बंद करने का आरोप

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विजयीपुर मोहल्ला निवासी दीपिका सिंह ने न्यायालय में आवेदन देकर आरोप लगया कि 24 जून 2025 को लक्ष्मी मार्केट स्थित एक ज्वेलर्स में 22 कैरेट की सोने की चेन जमा की थी। इसकी कीमत 68 हजार रुपये बताई गई है। आरोप है कि दुकान की ओर से एक कच्ची रसीद दी गई, लेकिन उस पर उनका नाम-पता नहीं लिखा गया। उनसे कहा गया था कि बाद में इसी कीमत के बराबर सोने की नई चेन दे दी जाएगी।आरोप है कि नौ अप्रैल 2026 की शाम करीब छह बजे वह चेन लेने दुकान पहुंचीं तो टुनटुन सर्राफ और रवि सर्राफ आनाकानी करने लगे। महिला का आरोप है कि रवि ने उनकी रसीद पर काट-छांट कर दी। विरोध करने पर दोनों ने गाली-गलौज की, दुकान के अंदर बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल प्रवीण सिंह ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर दोनों आभूषण कारोबारी पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।