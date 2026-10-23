डिजिटल भुगतान: दिवाली तक पर शुल्क टलने से राहत, व्यापारियों बोले- एमडीआर को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए

ग्राहक खरीदारी के बाद मोबाइल से भुगतान करते हैं, जिससे नकदी रखने की जरूरत कम होती है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) संबंधी इस प्रस्तावित व्यवस्था को दीपावली तक के लिए स्थगित कर दिया है। व्यापारी रमेश जायसवाल, अशोक ने कहा कि इस स्थगन से ज्यादा राहत नहीं मिली है। शुल्क लगाने की बजाय डिजिटल भुगतान की सुविधा पहले की तरह जारी रखी जानी चाहिए।



यूपीआई से दो हजार रुपये से अधिक भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। दिवाली तक टालने से केवल कुछ समय के लिए राहत मिली है, इसलिए प्रस्तावित शुल्क की पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए।