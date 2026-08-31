Ballia News: नेपालगंज व वाराणसी सिटी के बीच नई रेल सेवा की आज होगी शुरुआत

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31 अगस्त को 05064 नेपालगंज रोड-वाराणसी सिटी उद्घाटन विशेष ट्रेन के संचालन के साथ इस सेवा की शुरुआत होगी। इससे बेल्थरारोड के यात्रियों को वाराणसी के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। विशेष ट्रेन 31 अगस्त को नेपालगंज रोड से दोपहर 2:45 बजे रवाना होगी। एक सितंबर की रात 2:25 बजे बेल्थरारोड पहुंचेगी। ट्रेन सुबह 5:25 बजे वाराणसी सिटी पहुंचेगी।नई रेल सेवा शुरू होने से बेल्थरारोड के यात्रियों को वाराणसी के अलावा बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर क्षेत्र से भी बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे के अनुसार उद्घाटन विशेष ट्रेन में कुल 17 कोच लगाए जाएंगे। इनमें दो जनरेटर, सह लगेज यान, पांच सामान्य द्वितीय श्रेणी एक वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, दो वातानुकूलित तृतीय श्रेणी और सात शयनयान श्रेणी के कोच शामिल हैं। नई ट्रेन सेवा से बेल्थरारोड और आसपास के यात्रियों को वाराणसी के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और ट्रेन बदलने की समस्या भी कम होगी।