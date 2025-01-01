Ballia News: बच्ची की कुएं में और वृद्ध की नाले में डूबने से मौत, युवक सरयू में कूदा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चौकियामोड़। उभांव थाना क्षेत्र के खंदवा गांव में शुक्रवार को सात वर्षीय अनन्या का शव घर के पास स्थित कुएं में मिला। वह बृहस्पतिवार से लापता थी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। अनन्या के पिता धर्मदेव राम मजदूरी के लिए बाहर गए थे। बृहस्पतिवार को मां देवंती देवी बाजार गई थीं। बच्चों को घर पर छोड़कर जाने के बाद अनन्या लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। एसएचओ अनिल उपाध्याय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा।वृद्ध की नाले में डूबने से मौतचौकियामोड़। उभांव थाना क्षेत्र के मलेरा गांव के बाराडीह निवासी 76 वर्षीय सुभाष राजभर की बृहस्पतिवार शाम फरही नाला में डूबने से मौत हो गई। उनके छोटे भाई चंद्रमा राजभर ने बताया कि सुभाष एक व्यक्ति के साथ खेत देखने गए थे। नाले के पास मछली खरीदने के लिए दोनों पानी में उतरे। सुभाष गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। साथी की सूचना पर परिजनों ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। एसएचओ अनिल उपाध्याय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का स्पष्ट कारण पता चलेगा।युवक ने सरयू में लगाई छलांगजयप्रकाश नगर। यूपी और बिहार को जोड़ने वाले जयप्रभा सेतु से शुक्रवार सुबह एक युवक ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। उसने पुल के फुटपाथ पर अपना बैग और जूता छोड़ा था। करीब 50 फुट नीचे कूदे युवक को बचाने का मछुआरों ने प्रयास किया। हालांकि, वह पुल से करीब एक किलोमीटर दूर गहरे पानी में समा गया। पुलिस ने बैग से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान भरत यादव के रूप में की। वह दलन छपरा, बलिया का निवासी था। भरत यादव की पत्नी सुमन देवी ने बताया कि उनके पति दुहाई का काम करते थे। वह छह अक्तूबर को अहमदाबाद से इलाज कराने घर आए थे। बृहस्पतिवार शाम को वह बकाया रुपये लेने अहमदाबाद जाने की बात कहकर निकले थे। शुक्रवार सुबह उन्होंने अपने छोटे बेटे को फोन कर ठीक से रहने को कहा था। थाना प्रभारी आरपी सिंह ने बताया कि शुक्रवार को तलाश के बाद भी युवक नहीं मिला। शनिवार सुबह एसडीआरएफ की टीम की मदद से दोबारा तलाश अभियान चलाया जाएगा।