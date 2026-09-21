Ballia News: बेटी-रोटी के रिश्ते मजबूत करने और बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का आह्वान

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सम्मेलन में वैश्य समाज की एकजुटता, सामाजिक भागीदारी और युवाओं के भविष्य को लेकर मंथन किया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्यनारायण गुप्ता ने कहा कि देश में वैश्य समाज की आबादी करीब 17 प्रतिशत बताई जाती है। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद समाज यदि बिखरा रहेगा तो उसकी सामूहिक ताकत कमजोर रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज में बेटी-रोटी के रिश्तों को मजबूत करने के साथ ही सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों को आगे आकर समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी निभानी होगी।उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को लेकर भी समाज को गंभीरता से सोचना होगा। तीन बेटों में एक को व्यापार, दूसरे को प्रशासनिक सेवा और तीसरे को समाजसेवा या राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ताकि हर क्षेत्र में समाज की भागीदारी मजबूत हो। उन्होंने आपसी मतभेद और अहंकार छोड़कर समाजहित में एकजुट होने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि विनय शंकर जायसवाल ने कहा कि वैश्य समाज आज देश के हर क्षेत्र में कामयाबी के शिखर पर है।विशिष्ट अतिथि देवरिया पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता क्षितिज जायसवाल, पूर्व नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता जीबी जायसवाल, संजीव कुमार डंपू, आलोक जायसवाल, सर्वदमन जायसवाल, प्रो. मनोज जायसवाल, प्रीति जायसवाल, श्रीप्रकाश गुप्त, रोशन जायसवाल और राजाराम जायसवाल मौजूद रहे।