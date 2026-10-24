Ballia News: शिक्षक फर्स्ट डिवीजन पास, एमएलसी के लिए 66.06 प्रतिशत किया मतदान

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सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान हुआ। कंट्रोल रूम से बूथों की निगरानी हुई।जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक ईराज राजा ने जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। जिले में दोनों चुनाव के लिए कुल 33,770 मतदाता हैं।स्नातक निर्वाचन के लिए 28,859 और शिक्षक निर्वाचन के 4,911 मतदाता शामिल हैं। स्नातक निर्वाचन के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन में 10 प्रत्याशी हैं। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 34 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ।अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिले में शिक्षक निर्वाचन में कुल 3,244 में पुरुष 2499 तथा महिला 745 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार शिक्षक निर्वाचन में कुल 66.06 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।वहीं, स्नातक निर्वाचन में कुल 11,738 में पुरुष 8895 तथा महिला 2843 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।जिससे मतदान का प्रतिशत 40.67 रहा। शिक्षक निर्वाचन में स्नातक निर्वाचन की अपेक्षा अधिक मतदान दर्ज किया गया। सभी जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।