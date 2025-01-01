फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   2,030 patients treated at 81 health centers.

Ballia News: 81 स्वास्थ्य केंद्रों पर 2030 मरीजों का हुआ इलाज

Mon, 14 Sep 2026 01:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
2,030 patients treated at 81 health centers.
मुख्यमंत्री जनआरोग्य मेला में न्यू पीएचसी बछईपुर पर मरीज का उपचार करते चिकित्सक। संवाद
बलिया। जिले के 81 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाढ़ राहत केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। 81 स्वास्थ्य केंद्रों पर 2030 मरीजों का परीक्षण कर उपचार किया गया। वायरल संक्रमण, तेज बुखार, सिरदर्द, खांसी, पेट दर्द, जोड़ों व बदन दर्द तथा त्वचा रोग से पीड़ित मरीज अधिक पहुंचे।
विज्ञापन

इंदरपुर। क्षेत्र के पीएचसी और न्यू पीएचसी पर आयोजित मेले में बुखार, सर्दी-जुकाम के मरीज अधिक पहुंचे। न्यू पीएचसी बच्छईपुर में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष कुमार चौहान ने 90 मरीजों का उपचार किया। न्यू पीएचसी कसौंडर में आयुष चिकित्सक डॉ. राजेश यादव ने 26 मरीजों को देखा। भीमपुरा नंबर दो में भी मरीजों का उपचार किया गया। क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित आरोग्य मेले में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के लक्षण वाले मरीज भी पहुंचे। बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम और सांस संबंधी परेशानी के मरीजों की संख्या भी रही। चिकित्सकों ने जांच के बाद दवाएं वितरित कर साफ-सफाई और सावधानी बरतने की सलाह दी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चिलकहर में 60, संवरा में 45, बच्छईपुर में 94, कुरेजी में 22, उंचेड़ा में 29 और नगपुरा में 23 मरीजों का उपचार हुआ। छह केंद्रों पर कुल 273 मरीजों ने लाभ उठाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed