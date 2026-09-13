Bahraich News: सांप के काटने से युवक की मौत

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खैरीघाट। बेहड़ा गांव में शनिवार रात सांप के काटने से युवक की मौत हो गई। गांव निवासी सतीश कुमार मिश्रा (50) खाना खाने के बाद परिजनों के साथ सो रहे थे। देर रात किसी जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन उनके पास पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। सांप काटने के कुछ ही देर बाद सतीश की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां इलाज के दौरान सतीश की मौत हो गई। चिकित्सकों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।