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Bahraich News: सरयू में डूबने से युवक की मौत

Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Mon, 02 Nov 2026 11:59 PM IST
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Youth dies after drowning in the Saryu
कैसरगंज। ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर तीन के मजरे चंद्रदेव पुरवा निवासी वीरेंद्र चौहान (27) रविवार को सरयू नदी के दूसरी ओर स्थित अपने खेत में फसल की देखभाल करने गए थे। देर शाम नदी पार कर घर लौटते समय वह गहरे पानी में डूबने लगे। शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके।
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सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से देर रात तक उनकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। सोमवार को फिर तलाश शुरू कराई गई। कुछ देर बाद वीरेंद्र का शव नदी में उतराता मिला। थाना प्रभारी राजकुमार पांडेय ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकलवाया।
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वीरेंद्र के पिता राधेश्याम ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ डीके श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है।
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