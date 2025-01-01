Bahraich News: तेंदुए ने मारा झपट्टा, बची महिला

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गांव निवासी संदीप कौर घर के अंदर बने शौचालय की ओर जा रही थीं। इसी दौरान उन्हें बाहर किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खिड़की की जाली से बाहर झांककर देखा, तभी तेंदुए ने अचानक पंजा मारकर उन्हें दबोचने की कोशिश की। यह देखकर महिला घबरा गईं और तुरंत मुख्य दरवाजा बंद कर घर के अंदर चली गईं। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर लोगों को घटना की जानकारी दी।वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पटाखे दगाकर और हांका लगाकर तेंदुए को जंगल की ओर खदेड़ा। घटनास्थल पर तेंदुए के पदचिह्न भी मिले। वनक्षेत्राधिकारी शिव कुमार ने बताया कि आसपास तेंदुए की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। वन विभाग की टीम नियमित गश्त कर रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।