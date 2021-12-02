Bahraich News: सियार के हमले में किशोरी घायल, हालत गंभीर

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जानकारी के अनुसार, गांव निवासी कुसुमी शुक्रवार सुबह अपने घर के सामने साफ-सफाई कर रही थी। इसी दौरान पास के गन्ने के खेत से निकले सियार ने उस पर हमला कर दिया। किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और सियार को खदेड़ दिया। हालांकि, तब तक सियार के हमले से कुसुमी के पैरों में गंभीर चोटें आ चुकी थीं। डीएफओ सुंदरेशा ने बताया कि वनकर्मियों की टीम को मौके पर भेजा गया है। टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया है।

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बहराइच। जरवलरोड क्षेत्र के अटवा गांव में शुक्रवार सुबह सियार के हमले में 16 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे सीएचसी मुस्तफाबाद ले गए, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू किया। हालत में सुधार नहीं होने पर शुक्रवार देर शाम उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है।