Bahraich News: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत

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बहराइच। थाना रामगांव के मेटुकहा गांव निवासी युवक की शनिवार रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। गांव निवासी राहुल विश्वकर्मा (29) शनिवार शाम बाइक से किसी काम से गंभीरवा बाजार गए हुए थे। वहां से लौटते समय तुलसीपुर मोड़ के पास उन्हें किसी अज्ञात वाहन से टक्कर लग गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन घायल राहुल को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।