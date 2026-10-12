Bahraich News: पशु बांधने के विवाद के बाद युवती ने फंदा लगाकर दी जान

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परना गांव निवासी ज्ञानवती के मुताबिक, 11 अक्तूबर की शाम करीब चार बजे गांव के छैलू उर्फ निर्मल अवस्थी, उनके पुत्र अजीत अवस्थी, पत्नी आभा अवस्थी और साधना उनकी जमीन पर पशु बांधने के लिए ईंट बिछाकर सीमेंट डाल रहे थे। इसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान चारों ने उनकी पुत्री रीतिका (18) के साथ मारपीट और गाली-गलौज की।ज्ञानवती का आरोप है कि घटना से क्षुब्ध होकर उनकी बेटी ने रविवार रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने डायल 112 और बभनियावां पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।अपर पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मां की तहरीर पर पयागपुर थाने में छैलू उर्फ निर्मल अवस्थी, अजीत अवस्थी, आभा अवस्थी उर्फ मीरा और साधना के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।