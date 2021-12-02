Bahraich News: मुफ्त राशन में अब गेहूं-चावल के साथ मिलेगा मक्का

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अब तक पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति सदस्य दो किलोग्राम गेहूं और तीन किलोग्राम चावल दिया जाता था। बदली व्यवस्था में चावल की मात्रा एक किलोग्राम कम कर दी गई है। इसके स्थान पर एक किलोग्राम मक्का दिया जाएगा। हालांकि, यह व्यवस्था उन्हीं क्षेत्रों में लागू है, जहां मक्का उपलब्ध है। अन्य क्षेत्रों में लाभार्थियों को पहले की तरह निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिलता रहेगा।जिले में कुल 7,28,346 राशन कार्ड हैं। इनके माध्यम से 26,96,020 लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाता है। इनमें 6,01,340 पात्र गृहस्थी कार्डों से जुड़े 23,87,640 लाभार्थी हैं। वहीं, 1,27,006 अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। शासन के निर्देश पर संबंधित तहसीलों के गोदामों में मक्का की उपलब्धता के आधार पर वितरण की व्यवस्था की गई है।जिन क्षेत्रों में मक्का का स्टॉक उपलब्ध है, वहां एक किलोग्राम चावल के स्थान पर मक्का दिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि चार ब्लॉकों में सभी राशन दुकानों और नवाबगंज ब्लॉक की सात दुकानों पर मक्का की उपलब्धता के आधार पर गेहूं-चावल के साथ इसका वितरण कराया जा रहा है।