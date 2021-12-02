Bahraich News: सात महीने में 10 लोगों की जान ले चुके तेंदुए

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सोमवार शाम मंझरा गांव में सात वर्षीय रोहित की तेंदुए के हमले में मौत हो गई। भाई-बहनों में मंझला रोहित घर के पास खेत में शौच के लिए गया था। तभी गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की चीख सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद गांव में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।इससे पहले 24 सितंबर को सुजौली के गड़ेरियन पुरवा में खेत में काम कर रहीं 35 वर्षीय ममता चौहान की तेंदुए के हमले में मौत हुई थी। 18 सितंबर को सीतारामपुरवा, बाजपुर बनकटी में फूस के घर में सो रहीं 86 वर्षीय फूलवती को तेंदुआ उठा ले गया था। बाद में उनका शव घर के पीछे नाले के पास मिला। सात सितंबर को सुजौली के आनंदनगर में नौ वर्षीय राजवीर की भी तेंदुए के हमले में जान चली गई थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय है। सोमवार की घटना के बाद क्षेत्रीय लेखपाल मुकेश यादव समेत पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।इनसेट: निगरानी और गश्त कर रही टीमेंप्रभागीय वनाधिकारी अपूर्व दीक्षित ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।जिले में इस साल तेंदुए के हमलों में हुईं मौतें12 अक्तूबर 2026 : मंझरा गांव में रोहित यादव (7) की तेंदुए के हमले में गई जान।24 सितंबर 2026 : गड़ेरियन पुरवा सुजौली गांव में खेत में काम करते समय तेंदुए के हमले में ममता चौहान (35) की मौत।18 सितंबर : बाजपुर बनकटी में फूस के घर में सो रही 86 वर्षीय फूलवती को तेंदुआ उठा ले गया। नाले के पास मिला शव।14 सितंबर : नानपारा रेंज के जूड़ा गांव में छह सितंबर को तीन वर्षीय लाडो पर तेंदुए ने हमला किया था। लखनऊ में मौत।7 सितंबर : सुजौली के आनंदनगर में रात करीब 10:30 बजे तेंदुए के हमले में नौ वर्षीय राजवीर की मौत।31 अगस्त : मोतीपुर रेंज में बरामदे में सो रहे 28 वर्षीय कमलेश की तेंदुए के हमले में मौत।28 अगस्त : धर्मापुर रेंज के अयोध्यापुरवा में आठ वर्षीय संचित की तेंदुए के हमले में मौत।18 जून : कतर्नियाघाट क्षेत्र के गिरजापुरी में जंगल किनारे मवेशी चराते समय तेंदुए के हमले में 34 वर्षीय राम आशीष की मौत।29 अप्रैल : मुर्तिहा रेंज के टेढ़वा गांव में 12 वर्षीय रीता को तेंदुआ घर के पास से खींच ले गया। मिला शव।