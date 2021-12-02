Bahraich News: इकौना में सांप के काटने से युवती की मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:00 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:00 AM IST
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बहराइच। इकौना के किड़िहौना, गणेशपुर निवासी 22 वर्षीय सुमित्रा की सांप के काटने से मौत हो गई। परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। मंगलवार देर रात सुमित्रा अपने कमरे से निकलकर आंगन में गई थीं। इसी दौरान वहां मौजूद एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। उनके चिल्लाने पर परिजन मौके पर पहुंचे। सुमित्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज ले गए। चिकित्सकों ने भर्ती कर इलाज शुरू किया। बुधवार सुबह लगभग आठ बजे इलाज के दौरान सुमित्रा ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
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